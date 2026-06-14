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Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:11

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer son yolculuğuna uğurlandı
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Kayseri Valiliği binası önünde gerçekleştirilen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kırıkkale Valisi Hüseyin Sayın Engin Sarıibrahim, Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, merhumun ailesi, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve mesai arkadaşları katıldı.

"ÖRNEK BİR DEVLET ADAMIYDI"

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şenol Esmer'in görev hayatı boyunca vatandaşların huzuru ve refahı için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, onun dürüstlüğü, görevine bağlılığı ve devlet terbiyesiyle örnek bir kamu yöneticisi olduğunu söyledi. Çiçek, dört yıl boyunca birlikte çalışma fırsatı bulduğu Esmer'in gece gündüz demeden millete hizmet ettiğine yakından şahit olduğunu ifade ederek, görev yaptığı her yerde iz bırakan kıymetli bir devlet adamını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

MEMLEKETİ TRABZON'A UĞURLANDI

Törende yapılan konuşmaların ardından dualar edildi ve cenaze namazı kılındı. Şenol Esmer'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi olan Tonya'ya uğurlandı. Uzun yıllar kamu hizmetinde görev yapan Şenol Esmer'in vefatı, mesai arkadaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

#KIRIKKALE

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Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer son yolculuğuna uğurlandı
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