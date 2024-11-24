Kayseri ve Nevşehir’de okullarda 1 günlük  kar tatili

Kayseri ve Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kartopu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 25 Kasım'da okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.