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Giriş Tarihi: 4.10.2022 11:51 Son Güncelleme: 4.10.2022 11:52

Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri’de akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri akaryakıt kaçakçılığı yapan iki kişiyi takibe aldı. Kaçakçıların evlerinde ve kamyonlarından kaçak akaryakıt bulundurduğunu belirleyen ekipler, iki şüphelinin evlerine ve kamyonlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 12 ton karışımlı akaryakıt, 15 adet 1 tonluk tank, 1 adet 2.5 ton kapasiteli elektronik kantar, 1 adet 2.5 ton kapasiteli forklift ve 1 adet elektrikli yakıt aktarımında kullanılan santrafiş ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kayseri’de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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