Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığını belirledi. Kocasinan İlçesi Ambar mahallesindeki depoya baskın yapan ekipler yüksek karışımlı 22 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıtı piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen F.A ve H.T ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak akaryakıta ve dolum aparatlarına el konulurken, iki şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri'de 22 ton merdiven altı akaryakıt ele geçirildi | Video