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Giriş Tarihi: 14.6.2022 21:49 Son Güncelleme: 14.6.2022 22:14

Kayseri'de 22 ton merdiven altı akaryakıt ele geçirildi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 22 ton merdiven altı akaryakıt ele geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merdiven altı akaryakıt üretiminin yapıldığı bir depoya baskın yapıldı. Depoda 22 ton yüksek karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığını belirledi. Kocasinan İlçesi Ambar mahallesindeki depoya baskın yapan ekipler yüksek karışımlı 22 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçak akaryakıtı piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenen F.A ve H.T ise yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak akaryakıta ve dolum aparatlarına el konulurken, iki şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kayseri'de 22 ton merdiven altı akaryakıt ele geçirildi | Video

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Kayseri'de 22 ton merdiven altı akaryakıt ele geçirildi
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