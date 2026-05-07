Kayseri’de 3 yıl önce mezarlıkta öldürülmüştü: Zihinsel engelli Fehmi’nin failleri bulunamadı! ’Katillere sormak istiyorum...’

'BENİM ENGELLİ KARDEŞİM SİZE NE YAPTI'

Sadullah Lup, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi. Kardeşinin kimseye zararı olmadığını söyleyen Sadullah Lup, "Kardeşimin mezarlığa girişi var ama çıkışı olmadı. Mezarlığın her yerine baktım. Kardeşimi bulamadım. Sonra yeniden mezarlıkta aramaya başladım. Yerde yatıyordu. Gözleri açık havaya bakıp yeşil gözleri ile gülümsüyordu. Bunu yapan kim? Katillerin bulunmasını istiyorum. Benim engelli kardeşim size ne yaptı? Ben katillere bunu sormak istiyorum. Ama 3 yıl geçmesine rağmen kardeşimin katilleri ortada yok. Yapan da hiç mi vicdan ve Allah korkusu yok. Adalet Bakanımızdan tek isteğim katillerin elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Yakalansın" diye konuştu.