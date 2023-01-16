Kayseri’de 4 binayı soyan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan 4 binanın sığınağına sabaha karşı girerek hırsızlık yapan G.Ç, güvenlik kameralarından tespit edildi.
Binalardan çaldığı malzemeleri aracına yükleyerek götüren G.Ç, Talas Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. G.Ç'nin yalpan üst aramasında ise uyuşturucu maddelerde ele geçirildi. 4 farklı suçtan firari olduğu anlaşılan G.Ç, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.