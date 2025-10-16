Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 8 katlı binanın koridorunda yangın çıktı!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:30

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 8 katlı binanın koridorunda çıkan yangın paniğe neden olurken, bina sakinleri sokağa döküldü. Bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.

İHA
Melikgazi'de Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 4. katındaki koridorda bulunan kanepe henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Kanepede çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürülürken, binayı hafif şekilde duman kapladı. Yangın bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Sokağa dökülen bina sakinleri binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yeniden evlerine döndü.

