Kayseri’de acı kaza: Ağır tomruk hayattan kopardı!

Giriş Tarihi: 20.10.2025 16:50

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen iş kazasında ağır bir tomruk devrildi. 58 yaşındaki işçi tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir hızar atölyesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre tomruk yükleme çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ağır tomruklardan biri devrildi. İşçilerden C.V. (58) tomruğun altında kalırken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan C.V. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

