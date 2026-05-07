Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de acı kaza! Otomobil kamyonun altına girdi: Anne hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 12:42

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yaşanan kaza yürekleri burktu. Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Acı olayda anne hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı. İşte detaylar…

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde seyir eden A.A. idaresindeki 38 ZD 889 plakalı otomobil, M.Ş.'nin kullandığı 06 EKE 273 plakalı kamyonun altına girdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan sürücü A.A. ve annesi S.A., ekipler tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan A.A. ambulansla hastaneye kaldırılırken, anne S.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden çıkartılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi de hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
