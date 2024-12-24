Kayseri’de acı olay: İlaç almaya giderken hayatını kaybetti!

Olay, Harman Mahallesi Erhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eczaneye ilaç almaya giden Hamza A. (80) bir anda yere düştü.

Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Hamza A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Hamza A.'nın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.