Kayseri’de acı olay! Traktöre tarım aleti takarken sıkışarak can verdi!

Tomarza ilçesi Akdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cuma namazından çıkan Seyit Akçeken traktörüne tarım aleti takmak istedi. Akçeken'in traktörüne takmaya çalıştığı tarım aleti kontrolden çıkan kaydı. Bu sarada traktör öle tarım aleti arasında bulunana Seyit Akçeken, ağır yaralandı.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Seyit Akçeken'i yakınları traktör ile tarım aletinin arasına sıkışmış halde buldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Akçeken'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri çevrede inceleme yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların netleşmesi için soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Seyit Akçeken'in cenazesinin, Akdere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

4 ÖNCE ÇEŞME HAYRATI YAPMIŞ

Seyit Akçeken'in yaşadığı mahalleye 4 gün önce çeşme hayrı yaptığı, kendisine sosyal medyada tebrik eden bir kullanıcıya ise, "Bugün üzerinde olduğumuz toprağın yarın altında olacağız. Orada hayır yapan, yaptıran, vesile olanın, yapılan hayratın karşımıza çıkacağından eminiz" yanıtını verdiği görüldü.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör