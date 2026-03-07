Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Merkez Kocasinan İlçesi Barsama Mahallesi 3023 Sokak'ta iki katlı evde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi B., Boran B. ve Ejder K, Hüseyin ve Ejder K'nın silahından kurşunlarla vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı Boran B. ile Ejder K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olaydan sonar Hüseyin ve Veli K'nını yakalanması için çalışma başlattı.