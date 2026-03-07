Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.03.2026 12:10

Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
  • ABONE OL

Merkez Kocasinan İlçesi Barsama Mahallesi 3023 Sokak'ta iki katlı evde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi B., Boran B. ve Ejder K, Hüseyin ve Ejder K'nın silahından kurşunlarla vuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı Boran B. ile Ejder K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olaydan sonar Hüseyin ve Veli K'nını yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz