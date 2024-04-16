Kayseri’de akrep yiyen gezgin hayatını kaybetti

Hollanda'dan kesin dönüş yaptıktan sonra Kayseri'deki baba ocağı Kocasinan ilçesi Hasancık Köyü'ne yerleşen Bilal Yiğit, dağa kurduğu çadırında yaşamaya başladı. Sok sık İran ve Gürcistan'a gezilere giden Yiğit, Gürsistan'a gitmek için Kayseri'den Artvin otobüsüne bindi. Psikolojik sorunlarda yaşayan Bilal Yiğit, yolculuğa çıkmadan önce, dağda iki akrep yedi. Otobüs Samsun'a ulaştığında fenalaşan Bilal Yiğit, otobüstekilere iki akrep yediğini söyledi.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

TOPLUMA KARIŞMAZ, ÇADIRINDA YAŞARDI

Bilal Yiğit'in 3 yıl önce Hollanda'dan geldiğini belirten Hasancık Köyü Muhtarı Kemalettin Danacı; "kendisinin psikolojik sorunları vardı. Topluma karışmaz, dağa kurduğu çadırında yaşardı. Çadırını kurduğu yerlerde akrep olan yerler. Orada iki akrep yemiş ve yolculuğa çıkmış. Kendisi gezgindi. Sürekli İran'a Gürcistan'a giderdi. Son yolculuğuna çıkmadan öncede böyle bir şey yapmış" diye konuştu.