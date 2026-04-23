Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de alkollü sürücü herkesi şaşırttı: Cezayı yiyince önce teşekkür etti, sonra öyle bir şey yaptı ki...
Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:08 Son Güncelleme: 23.04.2026 09:49

Kayseri’de alkollü sürücü herkesi şaşırttı: Cezayı yiyince önce teşekkür etti, sonra öyle bir şey yaptı ki...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarparak yolun ortasında kaldı. Kazaya giden ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 2.55 promil alkollü olduğu belirlenerek, 25 bin TL idari para cezası uyguladı. Ceza yiyen alkollü sürücü ekiplere önce ‘teşekkür’ etti, ardından zorluk çıkardı.

Kayseri’de alkollü sürücü herkesi şaşırttı: Cezayı yiyince önce teşekkür etti, sonra öyle bir şey yaptı ki...
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö., yönetimindeki 34 DUG 303 plakalı otomobille kaldırıma çarparak yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi.

25 BİN TL CEZA 6 AY SÜREYLE EHLİYETİNE EL KONULDU

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.'nün 2.55 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, H.Ö. kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere yardımcı oldukları için teşekkür ederken, el konulan ehliyetini ekip aracından alıp gitmeye çalışarak, adeta ekibin sabrını denedi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Alkollü sürücü 1 promil üzeri olması nedeniyle 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan karakola ifade vermeye götürüleceğini öğrenince de ekiplere zorluk çıkardı. H.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi.

Kayseri’de alkollü sürücü herkesi şaşırttı: Cezayı yiyince önce teşekkür etti, sonra öyle bir şey yaptı ki...
