Kayseri’de alkollü sürücüden polise inanılmaz teklif: Ne sigortası var ne muayenesi! ’Kemerden ceza yaz’

'EHLİYETİMİ ALMA'

A.Ç., trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce 'ehliyetimi alma kemerden ceza yaz' teklifinde bulunurken, trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde 1.84 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü sürücü hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.