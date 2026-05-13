Kayseri’de poşet poşet altını eşekle kaçırmıştı! O hırsızın cezası belli oldu: Mahkemede pes dedirten savunma!

SAVUNMASI SAMİMİ BULUNMADI

Kolluk güçlerince sanığın ikametine geldiğinde ve altın dedektörüyle evde arama yapıldığı ancak bulunamadığına da vurgu yapılan kararda, "Sanığın babasının sanığın altınları bıraktığı yeri tahmini üzerine gidip baktığında altınları bularak getirip kolluk güçlerine teslim ettiği, katılanın da kolluk güçlerince bulunan ve kolluk güçlerine teslim edilen altınları o hali ile teslim aldığı, her ne kadar sanık kovuşturma aşamasındaki savunmalarında kolluk güçlerine altınlarını yerini söyleyemediğini ancak babasına altınların yerini el işareti ile tarif ettiğini, babasının da getirerek kolluk güçlerine teslim ettiğini beyan etmiş ise de sanık savunmasının hayatın olağan akışına aykırı ve samimi olmadığı, her ne kadar sanığın adresinde bulunan altınlar katılana teslim edilmişse de katılanın vekili aracılığıyla dosyaya sunmuş olduğu dilekçede hırsızlık eyleminden sonra kuyumcu dükkanında olmadığı tespit edilen bir kısım altınların katılana teslim edilmediği, buna ilişkin maddi zararının giderilmediği, ayrıca sanığın kuyumcu dükkanına forkliftle girmesi nedeniyle dükkanda meydana gelen maddi zararların da giderilmediği, katılanın kısmi iadeye zarar giderimine muvafakatının olmadığı, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma şartlarının oluşmadığı, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu suçları işlediğinin sanık ikrarı, kamera görüntüleri, kolluk tutanakları, tanık beyanı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla sanığın sabit olan eylemlerinden ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmiş hüküm kurulmuştur" değerlendirmesine bulunuldu.

