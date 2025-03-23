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Giriş Tarihi: 23.3.2025 18:46 Son Güncelleme: 23.3.2025 18:50

Kayseri'de anne-kız kavgası cinayetle son buldu

Kayseri'de anne ile kızı arasında çıkan tartışma cinayetle son buldu. Kızı tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de anne-kız kavgası cinayetle son buldu

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde oturan anne T.C ile kızı M.C arasında sebebi belli olmayan bir nedenle kavga çıktı. M.C mutfaktan aldığı bıçakla annesi T.C'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede anne T.C'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin ilçesidir olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken cinayet zanlısı kızı ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri'de anne-kız kavgası cinayetle son buldu
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