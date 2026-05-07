Kayseri’de anne ve oğlu karbonmonoksitten zehirlendi

Giriş Tarihi: 7.05.2026 04:50

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Döner Dere Sokak'ta müstakil ikamette yaşan anne G.G. ve oğlu H.G. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve oğlunu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

