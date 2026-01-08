Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de aranan 3 şahıs kıskıvrak yakalandı!
Giriş Tarihi: 8.01.2026 00:11 Son Güncelleme: 8.01.2026 00:20

Kayseri’de aranan 3 şahıs kıskıvrak yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (39), hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (22) ve hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (32) yakalandı.

Yakalanan 3 şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

