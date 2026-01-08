Kayseri’de aranan 3 şahıs kıskıvrak yakalandı!

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (39), hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (22) ve hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (32) yakalandı.