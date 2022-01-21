Kayseri’de baltalı saldırgan dehşeti!





Şüpheli şahsın küçük kardeşi Sinan L. ise, "Ağabeyim 6 ay önce de kardeşim Emre'nin kafasını yardı. Biz karakolluk olduk. Emre ifade verdi anneme ve ben ifade verecektik, bir de baktık ağabeyimi savcılık salıvermiş. Bizden önce çıkıp evine gitti. Kendisine cin bulaştığını söylüyor. Psikoloğa götürüyoruz bir şeyi yok, hocaya götürüyoruz bir şeyi yok. Hatta cinin kendisine değil kendisinin cine musallat olduğunu söyledi. Ağabeyim bana 'Cin bana diyor ki sen nasıl bir adamsın. Senden usandım yıldım artık, beni bırak' diye yalvardığını söyledi. Profesöre götürdük ilaçlar verdi haplarını kullanmadı. Önceki gün dayıma ve komşularının araçlarına zarar vermiş. Ne zaman kapısına gitse geri çevirmeyen insanlara zarar verdi. Polislerin evden çıkartıp emniyete götürmesi 4 saat sürdü, emniyetten çıkması 3 saat bile sürmedi. Savcılık rapora gönderdi, 500 soru sormuşlar. O soruların hepsini çözmüş. Polisler bile şaşıp kalmış. Yani bizden bile akıllı çıkmış. Biz öldürülmeden yetkililer ağabeyimle ilgili gerekeni yapsın" diye konuştu.