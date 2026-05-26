Kayseri’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kayseri bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:53

Kayseri bayram namazı saati, 2026 Kurban Bayramı sabahında camilerde saf tutacak olan İç Anadolu'daki binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, şehir geneli için resmi ibadet vaktini paylaştı. Peki; Kayseri’de bayram namazı saat kaçta? İşte, namaz vakti.

İslam aleminin en mukaddes dönemlerinden olan mübarek Kurban Bayramı, bu yıl mayıs ayının son günlerinde tüm yurtta büyük bir manevi coşkuyla karşılanıyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı erken saatlerde ibadethanelere akın edecek olan Kayserili müminler, bayramın ilk vacip ibadetini eda edecek.

KAYSERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimi ve namaz vakitlerine göre, Kayseri il merkezinde Kurban Bayramı namazı saat 05:51 olarak tespit edilmiştir.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE 9 GÜNLÜK TATİL DETAYLARI

Bu yıl Kurban Bayramı dönemi, mevsim normalleri çerçevesinde bahar aylarına rastlayarak mayıs ayı içerisinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen resmi takvime göre süreç şu tarihlerde ilerleyecek:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, pazartesi gününün köprü gün ilan edilerek idari izin kapsamına alınmasıyla kamuda kesintisiz 9 günlük tatil fırsatı sunulmuştur.

BAYRAM NAMAZI SONRASI KURBAN KESİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İslam fıkhına göre kurban kesim ibadetinin geçerli olabilmesi için belirli bir zaman dilimine riayet edilmesi şarttır. Kurban kesim işlemleri, 27 Mayıs Çarşamba sabahı bayram namazının kılınmasının ve imamın minberde hutbeyi tamamlamasının hemen ardından resmen başlar. Bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim yerlerinde ise sabah namazı vaktinin girmesi ve şafak sökmesinden sonra kesim yapılabilir. Kurban kesimi, bayramın üçüncü günü akşam ezanı okunana kadar devam edebilmektedir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

