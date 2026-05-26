Kayseri’de bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kayseri bayram namazı saati

İslam aleminin en mukaddes dönemlerinden olan mübarek Kurban Bayramı, bu yıl mayıs ayının son günlerinde tüm yurtta büyük bir manevi coşkuyla karşılanıyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı erken saatlerde ibadethanelere akın edecek olan Kayserili müminler, bayramın ilk vacip ibadetini eda edecek.
Bu yıl Kurban Bayramı dönemi, mevsim normalleri çerçevesinde bahar aylarına rastlayarak mayıs ayı içerisinde idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen resmi takvime göre süreç şu tarihlerde ilerleyecek:
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, pazartesi gününün köprü gün ilan edilerek idari izin kapsamına alınmasıyla kamuda kesintisiz 9 günlük tatil fırsatı sunulmuştur.
İslam fıkhına göre kurban kesim ibadetinin geçerli olabilmesi için belirli bir zaman dilimine riayet edilmesi şarttır. Kurban kesim işlemleri, 27 Mayıs Çarşamba sabahı bayram namazının kılınmasının ve imamın minberde hutbeyi tamamlamasının hemen ardından resmen başlar. Bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim yerlerinde ise sabah namazı vaktinin girmesi ve şafak sökmesinden sonra kesim yapılabilir. Kurban kesimi, bayramın üçüncü günü akşam ezanı okunana kadar devam edebilmektedir.