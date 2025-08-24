Kayseri’de belediye başkanının kuzenleri arasındaki kavga cinayetle son buldu: Kuzeni döverek öldürdüler

Sarız İlçesinde Tekel bayi işleten Hüseyin Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra ilçeye yerleşen kuzeni Mehmet Eroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hüseyin Eroğlu diğer akrabaları ile birlikte Mehmet Eroğlu'nu feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Eroğlu ambulansla Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mehmet Eroğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis Hüseyin Eroğlu'nu gözaltına alırken, ilçe merkezinde güvenlik tedbirleri arttırıldı.