Giriş Tarihi: 16.05.2026 09:29

Kayseri'de bot kazası: Tekir Gölü'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kayseri Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Gölü'ne botla açılan 17 yaşındaki 3 genç, küreklerinin kırılması sonucu gölde mahsur kaldı. Sular altında kalan bir konteynerin çatısına sığınarak yardım isteyen gençler; jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hipotermi riskine karşı tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir Gölü'nde meydana geldi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda yer alan Tekir Gölü'ne bot ile açılan A.G. (17), A.P. (17) ve E.K.D. (17), geri dönmek isterken küreklerinden birinin kırılması sonrası gölde mahsur kaldı.

3 GENÇ KURTARILDI

Karların erimesi ile su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin suya indirdiği bot ile 3 genç kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hipotermi ihtimaline karşı 3 genç, termal battaniye ile sarıldı. Ayakta muayene edilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
