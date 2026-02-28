Kayseri’de can pazarı: Araç yayaların arasına daldı! 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda kontrolden çıkan 38 AT 935 plakalı elektrikli SUV araç, yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Kazada bazı yayalar aracın altında kalırken bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.