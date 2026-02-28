Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de can pazarı: Araç yayaların arasına daldı! 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 28.02.2026 18:20

Kayseri'de can pazarı: Araç yayaların arasına daldı! 5 kişi yaralandı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı.Kazada bazı yayalar aracın altında kalırken bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 5 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda kontrolden çıkan 38 AT 935 plakalı elektrikli SUV araç, yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Kazada bazı yayalar aracın altında kalırken bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aracın altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan araç ise, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

