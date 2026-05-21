Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:30 Son Güncelleme: 21.05.2026 14:36

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde geçen yıl meydana gelen olay kan dondurdu. Camiden evlerine dönen Gülhanım ve Fahri Baktır çifti canice katledilmişti. Özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atla gelen şüpheli M.G'nin yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığını olay yerindeki nal izinden tespit etmişti. Sanığın cezası belli olurken duruşmaya Baktır çiftinin çocukları ve taraf avukatları katıldı. İşte detaylar…

Kayseri’de çifte cinayet! Camiden evlerine dönerken katledilmişlerdi: O caninin cezası belli oldu!
Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi'nde camiden evlerine dönen Gülhanım ve Fahri Baktır'ın evlerinin önünde öldürülmesi olayıyla ilgili sanık Murat G.'nin yargılanmasına devam edildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat G.; öldürülen Baktır çiftinin çocukları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Murat G.'nin önceki duruşmada büyükbaş hayvan satması karşılığında 370 bin liralık senetle aldığını belirten M.Ö. tanık olarak dinlendi. M.Ö.'nün duruşma salonuna alınmasının ardından sanığa M.Ö.'yü tanıyıp tanımadığı soruldu.

'370 BİN LİRALIK SENET HAZIRLANDI'

Sanık M.Ö.'yü tanımadığını belirtti. M.Ö. ifadesinde müşteki A. Baktır'ın arkadaşı olduğunu ve A. Baktır ile sanık Murat G. arasındaki alacak - verecek meselesi nedeniyle aracı olduğunu ve tarafların arasını bulmak için 370 bin liralık senet hazırladıklarını ve kendisinin imzaladığını A. Baktır'ın da ciro ettiğini söyledi.

'ŞÜPHELİNİN IŞIĞI YANIYORDU'

Bir diğer tanık M.C. ise sanık Murat G.'nin eski bacanağı olduğunu, olay günü tek başına Murat G.'nin ahırına yakın bir yerde piknik yaptığını ve Murat G.'nin ışığının yandığını, dışarıya çıktığını görmediği söyledi.

YALAN BEYAN İDDİALARI PEŞ PEŞE GELDİ

Sanık avukatı; olayın ardından M.C.'nin emniyete götürüldüğünü ancak verdiği ifadesinin Murat G.'den yana olduğu için imzalatılmadığını ve kayıt altına alınmadığını ifade etti. Murat G.'nin avukatı; M.Ö.'nün yalan beyanda bulunduğu belirterek, M.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederken karşı taraf da M.C.'nin yalan beyanda bulunduğu belirterek, ifadesine itibar edilmemesini talep etti.

CANİNİN CEZASI BELLİ OLDU

Savcılık iddianame istikametinde sanık Murat G. için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken, mahkeme heyeti sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
