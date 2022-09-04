Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de cinayet! Oğlunun katilinin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
Giriş Tarihi: 4.9.2022 22:22 Son Güncelleme: 4.9.2022 22:33

Kayseri’de cinayet! Oğlunun katilinin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'de parkta kalbinden bıçaklanarak öldürülen Yunus Eren Bayrak’ın babası Bülent Bayrak, oğlunu öldüren cinayet zanlısının ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de cinayet! Oğlunun katilinin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde 17 Ağustos'ta arkadaşlarıyla birlikte otomobile parkta hoparlör takan 17 yaşındaki Yunus Eren Bayrak, bu sırada H.K tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra H.K tutuklanırken Yunus Eren ise İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABASI KATİLİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Oğlunun öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Bülent Bayrak, cinayet zanlısı H.K'nın ağabeyi Hamza Kocaman'ı İldem Cumhuriyet Mahallesi otomobili içerisindeyken kurşunladı. Bülent Bayrak'ın pompalı tüfekle ateş açtığı Hamza Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Hamza Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamza Kocaman'ın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının adından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırırlen cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon için Eylül ayı kampanyası! En yüksek emekli promosyonu 2022 ne kadar ve hangi banka veriyor?
Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
SON DAKİKA: Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti! Hukukçu Yazar Ömer Tuğrul İnançer kimdir, kaç yaşındaydı?
Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler? 3 Eylül 2022 EYT son dakika haberleri ile son açıklamalar!
KYK yurt sonuçları 2022-2023: GSB ile KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
Yeni Türkiye vizyonu! Dünya liderliği kabul etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de cinayet! Oğlunun katilinin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA