Kayseri’de cinayet! Oğlunun katilinin ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde 17 Ağustos'ta arkadaşlarıyla birlikte otomobile parkta hoparlör takan 17 yaşındaki Yunus Eren Bayrak, bu sırada H.K tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra H.K tutuklanırken Yunus Eren ise İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BABASI KATİLİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ
Oğlunun öldürülmesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Bülent Bayrak, cinayet zanlısı H.K'nın ağabeyi Hamza Kocaman'ı İldem Cumhuriyet Mahallesi otomobili içerisindeyken kurşunladı. Bülent Bayrak'ın pompalı tüfekle ateş açtığı Hamza Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Hamza Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Hamza Kocaman'ın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının adından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırırlen cinayet zanlısı Bülent Bayrak'ın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.