Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı! Meğer halıların arasında...
Giriş Tarihi: 10.03.2026 09:01

Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı! Meğer halıların arasında...

Kayseri'de 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.E.'nın (32) evine, polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli, yapılan baskında halıların arasında saklanmış şekilde yakalandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.A.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü halıların ve bazı eşyalarının arasında saklanmış şekilde yakalandı. M.A.E., saklandığı yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı! Meğer halıların arasında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz