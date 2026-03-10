Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü yakalandı! Meğer halıların arasında...

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü halıların ve bazı eşyalarının arasında saklanmış şekilde yakalandı. M.A.E., saklandığı yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kayseri'de cinsel istismar hükümlüsü halıların arasında saklanırken yakalandı | Video