Kayseri’de can pazarı! Trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı

Merkez Melikgazi Mim-Sin Mahallesi'nde babasının kısa süre önce aldığı otomobilini kaçıran 16 yaşındaki A.K, arkadaşları Yiğit uçak ve B.Ö'yü (16), gezintiye çıkmak için çağırdı. Arkadaşlarını aldıktan sonra Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde hız yapan A.K, önünde seyreden 38 PY 186 plakalı TIR'ı ın altına girdi. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi, otomobilin sağ tarafın adeta biçti. Sağ ön koltukta oturan Yiğit Uçak, feci şekilde can verdi. Hareket halinde olan TIR'dan kurtulan otomobilin çocuk sürücüsü yanındaki cesetle yola devam etti.

Yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evlerinin bulunduğu Mim-Sin Mahallesi Uyanık Sokak üzerinde durdu. Hurdaya dönene otomobili gören vatandaşlar 112'yi arayarak ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Yiğit Uçak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken arka koltukta oturan B.Ö'nün ise parmaklarının koptuğu belirlendi. Çocuk sürücü A.K'nin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Yiğit Uçak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yiğit uçak'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere kayseri Devlet hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.