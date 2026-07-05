Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı 1 gözaltı

BİR ÇOCUK HAFİF YARALANDI

Kavgada N.Ö. kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti. N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı.