Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Türk uyruklu 1 kişi ile Suriye uyruklu 1 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 dijital materyal ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

