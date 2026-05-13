Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:07

Kayseri’de jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ile bir tabanca ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Türk uyruklu 1 kişi ile Suriye uyruklu 1 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 dijital materyal ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

