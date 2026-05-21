Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de dehşet! İş yerini kurşunlayan şüpheli şahıs yakalandı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 21.05.2026 09:06

Kayseri’de dehşet! İş yerini kurşunlayan şüpheli şahıs yakalandı: O anlar kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla M.K. (49), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Kayseri’de dehşet! İş yerini kurşunlayan şüpheli şahıs yakalandı: O anlar kamerada
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir iş yerine, kapalı olduğu saatte gelen kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı M.K. isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerde M.K.'nin iş yerinin bulunduğu caddeye gelerek ateş ettiği, silah seslerinin ardından bir otomobilinin alarm sisteminin devreye girerek, ikaz lambalarının yandığı yer aldı. Saldırının ardından M.K.'nin olay yerinden uzaklaştığı da görüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de dehşet! İş yerini kurşunlayan şüpheli şahıs yakalandı: O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA