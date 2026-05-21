Kayseri’de dehşet! İş yerini kurşunlayan şüpheli şahıs yakalandı: O anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir iş yerine, kapalı olduğu saatte gelen kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.