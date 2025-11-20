Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de dev operasyon: 17 şahıs yakalandı!
Giriş Tarihi: 20.11.2025 09:58

Kayseri'de dev operasyon: 17 şahıs yakalandı!

Kayseri'de 183 personel ile birlikte, haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalandı.

İHA Yaşam
Kayseri’de dev operasyon: 17 şahıs yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla kent genelinde ha klarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

17 ŞAHIS YAKALANDI

Yapılan operasyonda silahla teh dit, hırsızlık, k asten öldürme, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Kanun'a muh a lefet gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ard ından cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de dev operasyon: 17 şahıs yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz