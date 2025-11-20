Kayseri’de dev operasyon: 17 şahıs yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 32 ekip ve 183 personelin katılımıyla kent genelindeha klarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
17 ŞAHIS YAKALANDI
Yapılan operasyonda silahla teh dit, hırsızlık, k asten öldürme, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Kanun'a muh a lefet gibi çeşitli suçlardan aranan, toplam 77 yıl 1 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ard ından cezaevine teslim edildi.