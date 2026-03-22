Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de eşini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 22.03.2026 16:21

Kayseri’de tartıştığı eşi Gamze Serçel’i, tabancayla öldürüp kaçan Hacı Ali Serçel, jandarma tarafından Yozgat’ta yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ali Serçel ile eşi Gamze Serçel arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hacı Ali Serçel, eşine tabancayla ateş etti. Şüpheli evden kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Serçel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze Serçel'in cenazesi otopsi işlemlerinin toprağa verildi.

YOZGAT'TA YAKALANDI

Jandarma ekipleri bugün sabah saatlerinde, olayın ardından kaçan Hacı Ali Serçel'in Yozgat'ın Sorgun ilçesinde olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Serçel yakalandı. Gözaltına alınan Hacı Ali Serçel'in işlemleri sürüyor.

