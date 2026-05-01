Kayseri’de eski eşini kampüs önünde vahşice öldürmüştü: O caniye verilen ceza beli oldu!

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık F.K., taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Duruşmayı ayrıca Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy, önceki başkan Ali Köse, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de takip etti. Son sözleri sorulan sanık F.K., cinayeti tasarlamadığını öne sürerek eski eşinin kendisini aldattığını iddia etti ve çocukları için DNA testi istediğini söyledi. Sanık avukatı ise olayda tasarlama bulunmadığını savunarak haksız tahrik indirimi talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanığın "tasarlayarak kadına ve boşanılan eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmetti. Heyet, herhangi bir indirim uygulamadan F.K.'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden bazı avukatlar, sanığın kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

KAMPÜSTE KURŞUN YAĞDIRMIŞTI

23 Ekim 2025'te Erciyes Üniversitesi kampüsünde yaşanan olayda, Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. F.K., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Keskin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan sanık, polis ekipleri tarafından kampüs içinde yakalanmıştı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör