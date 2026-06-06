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Giriş Tarihi: 6.06.2026 16:11

Kayseri'de evlat dehşeti: Annesiyle tartışan babasını bıçakladı!

Kayseri’de, eşi Ayşe K. ile tartışan Erkan K., oğlu E.K. tarafından bıçakla yaralandı.

DHA Yaşam
Kayseri’de evlat dehşeti: Annesiyle tartışan babasını bıçakladı!
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Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Adnan Menderes 1'inci Cadde'deki 6 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Erkan K. ile eşi Ayşe K., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erkan K., oğlu E.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba E.K., ilk müdahalesinin ardından ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KAYSERİ

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Kayseri'de evlat dehşeti: Annesiyle tartışan babasını bıçakladı!
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