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Giriş Tarihi: 30.11.2024 17:53 Son Güncelleme: 30.11.2024 17:57

Kayseri’de fabrika alevlere teslim oldu; 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de fabrika alevlere teslim oldu; 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın ihbarıyla birlikte olay yerine Kayseri OSB İtfaiyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis fabrikanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Fabrikada inceleme yapan ekipler 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ta olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de fabrika alevlere teslim oldu; 3 işçi hayatını kaybetti
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