Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 10.9.2025 22:59 Son Güncelleme: 10.9.2025 23:14

Kayseri'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Memiş O. isimli şahıs yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam
Kayseri’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda, Memiş O. yönetimindeki 38 ZL 372 plakalı otomobil, F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde sürücü Memiş O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kazada yaralanan 3 kişiyi de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Yapılan incelemenin ardından Memiş. O'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, araçlarda çekici ile kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz