Kayseri’de feci kaza! Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde sürücü Memiş O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler kazada yaralanan 3 kişiyi de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Yapılan incelemenin ardından Memiş. O'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, araçlarda çekici ile kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.