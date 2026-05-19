Kayseri’de feci kaza! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de, Yahyalı-Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında, E.Ç.M. yönetimindeki 38 EM 212 plakalı hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki 38 ZR 091 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

