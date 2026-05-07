Giriş Tarihi: 7.05.2026 14:32

Kayseri’de feci kaza: Otomobil kamyonun altına girdi, anne hayatını kaybetti

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun altına giren otomobilde bulunan anne yaşamını yitirirken, oğlu ise ağır yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ
Kaza, Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 38 ZD 889 plakalı otomobil, M.Ş.'nin kullandığı 06 EKE 273 plakalı kamyonun altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü A.A. ile annesi S.A, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü A.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise anne S.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaldırılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

