Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de feci kaza: Ticari taksi ile kamyonet birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 23.11.2024 15:52

Kayseri'de feci kaza: Ticari taksi ile kamyonet birbirine girdi!

Korkunç olay Kayseri'nin Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Melikgazi ilçesinde ticari taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasına yansıdı. Araçlarda bulunan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA
Kayseri’de feci kaza: Ticari taksi ile kamyonet birbirine girdi!

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kesişiminde M.C.'nin sürücüsü olduğu 38 T 0688 plakalı ticari taksi ile E.S.'nin kullandığı 38 AJP 901 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Araçlarda bulunan 6 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar da incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.


ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de feci kaza: Ticari taksi ile kamyonet birbirine girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA