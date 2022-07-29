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Giriş Tarihi: 29.7.2022 18:47 Son Güncelleme: 29.7.2022 18:52

Son dakika: Kayseri'de feci kaza! Yanarak can verdiler

Son dakika haberleri...Kayseri Kuzey Çevre Yolunda emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile aynı istikamette seyreden kamyon arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta alev alarak yandı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yanarak can verdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Son dakika: Kayseri’de feci kaza! Yanarak can verdiler

Kayseri Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyon yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı Hamit Bulut'un kullandığı otomobile arkadan çarptı Kamyonun bir süre sürüklediği otomobilde yangın çıktı.

Yangın daha sonra kamyona da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülürken otomobilde bulunan sürücü Hamit Şahin ile bir kadının yanarak can verdiği ortaya çıktı. Kamyon şoförü İ.S'nin ise son anda araçtan inerek yanmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Kuzey çevre yolu kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken 7 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını ardından hurdaya dönene otomobilden çıkarılan cesetler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü İ.S gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Kayseri'de feci kaza! Yanarak can verdiler
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