Son dakika: Kayseri’de feci kaza! Yanarak can verdiler

Yangın daha sonra kamyona da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülürken otomobilde bulunan sürücü Hamit Şahin ile bir kadının yanarak can verdiği ortaya çıktı. Kamyon şoförü İ.S'nin ise son anda araçtan inerek yanmaktan kurtulduğu öğrenildi.