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Giriş Tarihi: 6.06.2026 00:28

Kayseri’de FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.

İHA
Kayseri’de FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay H.A. (33) yakalandı. İşlemleri tamamlanan H.A. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KAYSERİ #KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kayseri’de FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı
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