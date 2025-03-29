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Giriş Tarihi: 29.3.2025 12:22 Son Güncelleme: 29.3.2025 12:38

Kayseri'de FETÖ’cü eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü H.T saklandığı evde yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de FETÖ’cü eski emniyet müdürü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttükleri ortak çalışmada, firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü H.T'nini saklandığı ev tespit edildi. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ağır Ceza mahkemesince hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen meslekten ihraç emniyet müdürü için harekete geçen ekipler, eve gece yarası baskın yaptı.

H.T'yi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramalarda ele geçirdikleri dijital materyaller ise el koydu. H.T emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kayseri'de FETÖ’cü eski emniyet müdürü yakalandı
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