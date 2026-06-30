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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Kayseri'de FETÖ'cü polise operasyon

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
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Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru Y.T. (52), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda Balıkesir'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru Y.T.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı da olduğu belirlenen Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Kayseri'de FETÖ'cü polise operasyon
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