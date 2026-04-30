Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de film gibi kovalamaca! ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü markette mahsur kaldı: Yaya olarak kaçarken…
Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:13

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olay film sahnelerini aratmadı. Polisten kaçmak isteyen sürücü market otoparkına girdi. Otomobille otoparktan çıkamayacağını anlayan sürücü yaya olarak kaçarken yakalandı. Otomobili bağlanan sürücüye yazılan ceza dudak uçuklattı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 38 KA 151 plakalı otomobile 'dur' ihtarına bulundu.

OTOMOBİLDEN İNİP YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin ihtarına uymayan ve kimliği belirlenemeyen sürücü kısa süreli kovalamacanın ardına bir marketin otoparkına girdi. Ekipler tarafından otoparkta sıkıştırılan şahıs, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı.

İDARİ PARA CEZASI YEDİ

Şahıs kayıplara karışırken, olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından otomobil bağlanarak, 'dur ihtarına uymamak' suçundan plakaya 200 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
