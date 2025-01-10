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Giriş Tarihi: 10.1.2025 12:07 Son Güncelleme: 10.1.2025 12:09

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü ve firari hakim yakalandı

Kayseri’de FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim ile 6 yıl 3 ay cezası bulunan FETÖ firarisi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de firari FETÖ hükümlüsü ve firari hakim yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç hakim R.A (51) ile FETÖ firarisi 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.Ö'nün (43) saklandığı eve baskın yaptı. Gözaltına alınan hakim R.A ile A.K.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Kayseri polisinin yaptığı çalışmalarda "hırsızlık" suçundan 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C'yi (52) ile kasten adam öldürme suçundan 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K (27) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü ve firari hakim yakalandı
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