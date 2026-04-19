Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de gece yarısı nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 19.04.2026 08:58

Kayseri'de gece yarısı nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakayı ele verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, kaza yapması sonucu yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu belirlenirken, 520 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri’de gece yarısı nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakayı ele verdi
Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde polis ekipleri şüphe üzerine M.C. yönetimindeki 38 AFE 362 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan M.Ç. kaçmaya çalışırken, kısa süre sonra kaza yaparak yakalandı.

570 BİN TL İDARİ CEZA YAZILDI

Olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde M.C.'nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi. M.C.'ye 'dur ihtarına uymama', 'ters şeritte ilerleme' üçüncü kez 'alkollü araç kullanma', 'ehliyetine el konulduğu halde araç kullanma' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 570 bin TL idari para cezası yazıldı. Otomobilde 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. M.Ç. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatılarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Kayseri'de gece yarısı nefes kesen kovalamaca! Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca yakayı ele verdi
