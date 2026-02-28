Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de Helenistik döneme ait 1291 adet sikke ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.02.2026 17:12

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği Anadolu Mirası Operasyonu’nda bin 921 sikke ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçısı E.D'ye yönelik operasyon yaptı. "Anadolu Mirası" operasyonu kapsamında, Melikgazi ilçesinde şüpheli E.D.'nin üzerinde yapılan aramada, Helenistik döneme (M.Ö. 300-30) ait olduğu değerlendirilen bin 291 adet sikke ele geçirildi.

Kayseri Jandarma ekipleri, bu tarihi eserlerin, yasa dışı yollarla satılmaya çalışıldığını belirlerken, operasyonla ele geçirilen sikkeler müze müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli E.D. hakkında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

