Kayseri’de iki araç çarpıştı: 3’ü ağır 4 yaralı!

Giriş Tarihi: 28.04.2026 01:23

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde SUV araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3’ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı ile Osman Özcan Caddesi kesişimin de meydana gelen trafik kazasında, O.A. yönetimindeki otomobille Y.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvelik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüler ile H.Y. ve D.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan O.A., H.Y. ve D.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

