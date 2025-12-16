Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de iki ayrı uyuşturucu davasında karar verildi!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 20:31

Kayseri’de iki ayrı uyuşturucu davasında karar verildi!

Kayseri'de 'uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan iki ayrı davada yargılanan 3 sanık için karar verildi. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 2 sanığa da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası vererek, kararla birlikte tutuklanmalarına hükmetti.

İHA
Kayseri’de iki ayrı uyuşturucu davasında karar verildi!
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık İ.G.,'ye mahkeme heyeti 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir diğer uyuşturucu ticareti dosyasında ise A.T. ve M.K uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 2 sanığa da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası vererek, kararla birlikte tutuklanmalarına hükmetti.

Kayseri’de iki ayrı uyuşturucu davasında karar verildi!
